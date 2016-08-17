شاهد DNA.. المخلوع صالح والقات إن حكى!

في حلقة الأربعاء من البرنامج السياسي الساخر "دي أن إي" يتناول الإعلامي اللبناني نديم قطيش المسألة اليمنية وخطوة إعلان المجلس السياسي وإعطائه الشرعية رغم غياب النصاب في البرلمان، بالإضافة إلى موقف المخلوع صالح وداعمة الانقلاب الأولى إيران، على الرغم من أن "إيران ليست حليفاً" بالنسبة لصالح!

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة #الحدث وقناة #المستقبل اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويُعرض البرنامج على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.