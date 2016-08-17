شاهد DNA.. "سماحة السيد حسن ترامب"!

في حلقة الثلاثاء من برنامج "دي أن إي" الساخر يتناول الاعلامي اللبناني نديم قطيش خطاب الأمين العام لميليشيا حزب الله الأخير في ذكرى مرور عشر سنوات على حرب تموز، ومخاطبته عناصر داعش ومن يسميهم "تكفيريين" ودعوتهم إلى الكف عن القتال في سوريا، متسائلاً كيف يمكن لنصرالله أن يرسل شبابه للموت في سوريا على أيدي هؤلاء ومن ثم دعوتهم إلى التصالح.

ويلفت إلى كم التناقضات التي حملها خطابه. كما يتوقف عند استشهاد نصرالله بكلام المرشح الجمهوري دونالد ترامب وتبنيه لما قاله الأخير عن أن الرئيس الأميركي باراك أوباما هو الذي صنع داعش، واصفاً نصرالله بعد هذا التبني بـ "سماحة السيد حسن ترامب"!

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة #الحدث وقناة #المستقبل اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويُعرض البرنامج على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.

