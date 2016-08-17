صورة كمثرى وإهانة للمرأة تنهي أعمال شركة دولية بمصر

أعلنت شركة "غولدز جيم" الدولية، الأربعاء، أنها ستنهي تعاقدها مع أحد فروعها في مصر بعد أن نشر على وسائل التواصل الاجتماعي إعلانا مسيئا للمرأة عليه صورة إجاصة أو كمثرى كُتب إلى جوارها: "ليس هذا شكلا لفتاة".

وأثار الإعلان الذي نشرت عليه علامة الشركة الدولية المعروفة عاصفة من الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي على " #غولدز_جيم" التي تأسست في العام 1965 في #كاليفورنيا.

وأصدرت الشركة الدولية بيان اعتذار نشرته على صفحتها على "فيسبوك"، جاء فيه أن هذا الإعلان "مهين ومثير للتقزز". وأضافت أنه "مناقض لكل ما نؤمن به وما نتبناه".

وتابعت" "رغم أن هذا الإعلان صمم ونشر من دون علمنا إلا أنه حمل العلامة المميزة للشركة ولا يمكن أن يكون هناك عذر لذلك".

وأوضحت الشركة أنه "بعد التباحث مع وكيلنا في مصر اتخذنا إجراءات لإنهاء التعاقد مع هذا الفرع".

واعتذر الوكيل المصري لشركة "غولدز جيم" كذلك عن هذا الإعلان على صفحته الرسمية على " #فيسبوك". وقال إن "فرع دريم لاند (ضاحية 6 أكتوبر بغرب القاهرة) لا يحق له التحدث باسم غولدز جيم في مصر".

وأوضحت الشركة الدولية أنه "حتى لا يتكرر أبدا شيء مثل هذا"، فإنها تراجع الإجراءات الداخلية المتعلقة بالتوكيلات "سواء في الولايات المتحدة أو خارجها". وتعمل الشركة في 30 دولة.