فيديو.. صياد أميركي يقتل دبا برمح وكندا غاضبة

أثار فيديو نشره #صياد_أميركي وهو يقذف رمحاً صوب دب جائع، ويتركه ينازع حتى الموت في غابة، سخط السلطات المحلية في كندا، التي تعهدت بمنع هذه الممارسات "البدائية".

ويُعتقد أن الفيديو هذا الذي نشره أخيرا جوش بوومار على "يوتيوب" قد صور خلال مايو في شمال مقاطعة ألبرتا (الغرب). وهو يظهر دبا يقترب من طعم نصبه الصياد المختبئ، والذي سارع بقصفه برمح ضخم.

وسُحب الفيديو من المنصة الإلكترونية، لكن القنوات التلفزيونية الكندية أعادت بثه الثلاثاء.

ويقول الصياد وهو رامي رماح سابق في الفيديو: "حققت للتو إنجازاً لست متأكدا من أن أحدا قام به في السابق ألا وهو القضاء على #دب بواسطة رمح".

ومع اقتراب الليل، غادر الصياد الموقع الذي قصده في اليوم التالي ليشهد الحيوان وهو ينازع على بعد حوالي 50 مترا.

وقال وزير البيئة والمتنزهات الطبيعية في مقاطعة #ألبرتا إن "هذا النوع من ممارسات الصيد البدائية غير مقبول"، مضيفاً "سنمنع الصيد بالرماح اعتبارا من الخريف".

وأضاف: "طلبنا من المسؤولين المعنيين بالحياة البرية التحقيق في ملابسات هذه الحادثة، لمعرفة ما إذا كان ينبغي رفع دعوى إلى القضاء".