كيف التقطت هذه الصورة العجيبة؟

ربما تكون هذه هي الصورة الأغرب في أولمبياد ريو.. فالمصور الذي التقط هذه الصورة في سباق الـ100 متر، والتي تم تداولها على نطاق واسع للعداء الجاميكي يوسين بولت وهو يبتسم للكاميرا لم يكن مطلوبا منه تصوير السباق، لكن كان لديه بعض الوقت فقرر أن يجرب حظه.

وقال المصور الأسترالي كاميرون سبنسر إنه طلب منه تصوير فعاليات عديدة داخل الميدان الأولمبي وليس هذا السباق تحديدا الذي قرر تصويره في اللحظات الأخيرة.

وأضاف سبنسر أنه صور بولت في مناسبات عديدة وبسبب سرعته الكبيرة فإن التقاط صورة مميزة له مسألة صعبة لذا يحتاج المصور ليكون هادئا وشديد التركيز.

وأوضح ان ابتسامة بولت تختصر شخصيته الممتعة والمحبة للأضواء، مضيفا أنه أراد القول بنظرته لمنافسيه "أقضي بعض الوقت الممتع".