مادونا تحتفل بعيد ميلادها الـ58 مع عائلتها في هافانا

احتفلت المغنية الأميركية مادونا، الثلاثاء، بعيد ميلادها الـ58 في هافانا التي وصلتها الاثنين برفقة أفراد من عائلتها.

وكتب الموقع الإلكتروني "كوبا ديبايت" المقرب من الحكومة "تزور مادونا كوبا للاحتفال بعيد ميلادها 58 في هافانا مع أولادها وعائلتها وأصدقائها المقربين".

وتنزهت الفنانة الثلاثاء في المدينة القديمة، معتمرة قبعة وواضعة نظارتين شمسيتين كبيرتين.

وقد غنى لها بعض الكوبيين "هابي بيرثداي" لدى مرورها بالقرب منهم محاطة بحراس.

وأظهرت صور نشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي من بينها حساب نجمة البوب الخاص، بعض أفراد عائلتها من بينهم ابنتها البكر لورديس البالغة 19 عاما التي أنجبتها من علاقتها بمدربها الرياضي كارلوس ليون، وهو من أصول كوبية.

وبين الصور الأكثر تداولا واحدة نشرتها المغنية عبر "إنستغرام" مساء الجمعة وقد ارتدت فيها تنورة مطبعة بزهور صفراء وقميصا أسود، معتمرة قبعة سوداء كتب عليها "كوبا ليبره" (كوبا الحرة).

وفي شريط فيديو تظهر مادونا باللباس نفسه، وهي ترقص في مطعم في هافانا القديمة.

وقد تجمعت حشود من الفضوليين أمام فندق "ساراتغوا" الفخم الذي تنزل فيه المغنية في وسط هافانا التاريخي.

ومنذ إعلان بدء تحسين العلاقات بين كوبا والولايات المتحدة نهاية العام 2014 زار الكثير من الفنانين الأميركيين الجزيرة من بينهم كايتي بيري وريهانا وبيونسيه وجاي زي وليوناردو دي كابريو.