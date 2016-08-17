ولادة بين السماء والأرض في رحلة انطلقت من دبي

أنجبت امرأة طفلة بصحة جيدة قبل شهرين من موعد الولادة في خلال رحلة جوية من الإمارات العربية المتحدة إلى الفيليبين، ما دفع الطيار إلى إجراء هبوط اضطراري في الهند.

وقد دخلت الوالدة التي كان من المفترض أن تلد بعد شهرين في المخاض على متن رحلة لخطوط "سيبو باسيفيك اير" انطلقت الأحد من دبي إلى مانيلا، بحسب ما نشرت الراكبة ميسي بيربيرابي أوماندال على صفحتها في "فيسبوك".

وطلب الطاقم المضيف على الطائرة مساعدة طبية وتبين أن ممرضتين كانتا بين الركاب وساعدتا في عملية الولادة.

ونشرت الراكبة أوماندال صورة للوالدة التي لم تحدد جنسيتها وهي تحمل الرضيعة بين ذراعيها ملفوفة ببطانية.

ونظفت مضيفات الطيران والممرضتان الطفلة بالمياه المعدنية وألبسنها ثياب أطفال قدمتها إحدى الراكبات.

وقام الطيار بهبوط اضطراري في مدينة حيدر آباد الهندية لتحصل الوالدة ورضيعتها على الرعاية الطبية اللازمة قبل توجههما إلى مانيلا.

وقدمت السلطات الهندية تأشيرات دخول مؤقتة مدتها ثلاثة أيام للأم التي كانت برفقة والدتها أيضا وللمولودة الجديدة.

وأكدت شركة "سيبو باسيفيك اير" وهي أكبر خطوط جوية في الفيليبين أن هذه الولادة التي هي الأولى من نوعها على متن رحلاتها في بيان، مشيرة إلى أنها منحت المولودة مليون نقطة في برنامجها لنقاط السفر.