"العربية" تعرض أولى حلقات #أيام_أفريقية

تعيد #العربية اكتشاف #إفريقيا الإنسان والطبيعة والتاريخ، وهذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها القناة ثوب المغامر وتستدل طريقها بعصا المكتشف وتُخرج إلى العلن حقائق أغفلها التاريخ أو تعمّد إخفاءها المستشرقون.

البطل في هذه المغامرة هو الشماغ العربي والبطلة إفريقيا التي يصفها عيد اليحيى بإفريقيا العربية.

لماذا تنزانيا؟

بقبائلها وجبالها وبراكينها وأنهارها وبحيراتها وحيواناتها، هذه القطعة من إفريقيا كانت الوجهة الطاوية على تنوّع إنساني وطبيعي يكاد يصل حدّ الإعجاز.

في #تنزانيا، قبائل لا يشاركون بعاداتهم وتقاليدهم أية قبيلة أخرى من يمين الكرة الأرضية إلى أقصى يسارها، وفيها البراكين والبحيرات المعجزة وحضارة عربية وقصور وسلاطين.

تستعرض #العربية في الحلقة الأولى من #أيام_أفريقية ، خط رحلة فريقها وأبرز محطاتها بقيادة #عيد_اليحيى .

اليحيى المتصدّي لمهمّة كسرِ احتكار المستشرقين في إفريقيا بعدما أتمّ مهمته في قلب الجزيرة العربية. الاستكشاف والتوثيق سيكونان خبز السلسلة الوثائقية ومِلحُها في بانوراما تجمع الإثارة والتشويق وتنقل الصورة على طبيعتها.

على الهواء

تعرض #العربية أولى حلقات هذه السلسلة الوثائقية الجمعة 19 اغسطس / آب في 2:30 بعد الظهر توقيت السعودية / 11:30 غرينتش.

ويعاد عرض الحلقات السبت 10:30 مساء توقيت السعودية / 19.30 غرينتش.

والثلاثاء 1:15 بعد منتصف الليل توقيت السعودية / 22:15 غرينتش.

أما الإعادة الأخيرة لكل حلقة ففي كل خميس 4:30 الفجر توقيت السعودية / 01:30 غرينتش.

يرافق أيام إفريقية تقارير قصيرة عنوانها #المساي_بالموبايل صُوِّرت بكاميرا الهاتف الذكي وبسوية تقارب الكاميرا المحترفة. هذه القصص المختلفة بتصويرها ونصها وإنتاجها تُبثّ في نشرات #الأخبار ابتداء من نشرة الثامنة بتوقيت #السعودية ، 17 غرينتش يوم الخميس 18 أغسطس.