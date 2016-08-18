العداء بولت يضرب من جديد.. يتسابق ويمزح في آن واحد!

ضرب العدّاء الجمايكي النجم، #أوساين_بولت ، من جديد حيث أظهر قدرة غريبة على التسابق (والتصدّر طبعاً) والمزاح مع منافسيه في آن واحد.

وقد تأهل #بولت، الملقب بـ"الطلقة"، أمس الأربعاء، بسهولة إلى نهائي سباق 200 متر في #أولمبياد_ريو، بعد تسجيله أسرع زمن في نصف النهائي.

وسجّل بولت 19.78 ثانية في المجموعة الثانية من التصفيات، وكان مشواره سهلا نحو المركز الأول، حتى إنه تبادل الابتسامة مع وصيفه الكندي #اندريه_دو_غراس صاحب برونزية 100 متر والذي حاول الانقضاض على المركز الأول في المتر الأخير.. لكن دون جدوى.

وقد اجتاز العداءان خط النهاية بينما كانا يتبادلان الابتسامات دون التركيز على الخط. وعند اجتيازهما هذا الخط، أشار بولت لـ #دو_غراس ضاحكاً في حركته التي باتت معهودة لمتابعي #ألعاب_القوى خاصة في #ريو .

وعن سباقه مع دو غراس قال بولت: "كان من المفترض أن يقلل من سرعته. وسألته ماذا تفعل؟ هذا الدور قبل النهائي، لكني أعتقد أنه كان يريد الضغط علي". وأضاف: "كنت كسولا إلى حد ما. لا أعلم لماذا لكن المهم أنني تأهلت".

أما دو غراس فكشف أنه حاول اجتياز بولت لاستفزازه وحثه على إبراز ما لديه من قدرات. كما هدف دو غراس لإنهاك بولت، حتى يتمكن من التغلب عليه في النهائي غداً، معتبراً أن صغر سنه يضعه في موقف أقوى من العداء الجمايكي.

وكان بولت حصد الذهب الأولمبي لسباق 100 متر الأحد وهو يبتسم ويربت على صدره، محققا إنجازا خارقا وتاريخيا، كونه العداء الوحيد الذي أحرز اللقب الأولمبي لسباق 100 متر 3 مرات متتالية، وهو يرصد الثلاثية أيضا في سباقي 200 متر والتتابع 4 مرات 100 متر.

وقد يحقق بولت هذه الإنجازات "مبتسماً"، في كل ما للعبارة من معنى.

ويقام نهائي 200 متر فجر الجمعة الساعة 4:30 فجراً بتوقيت السعودية.