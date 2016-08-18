جماهير فريق كرة اسكتلندي "ينازلون" إسرائيل بعلم فلسطين

رفعت جماهير فريق سيلتيك الأسكتلندي، الأعلام الفلسطينية خلال مباراة فريقها أمام فريق هبوعيل بئر السبع الإسرائيلي، الأربعاء 17 أغسطس/آب.

المباراة التي جرت في ملعب سيلتيك بارك، تأتي ضمن مباريات الدور التمهيدي بدوري أبطال أوروبا.

وأظهرت الصور التي نقلتها وكالات الأنباء أعلام فلسطين ترفرف في الملعب "مستفزة" على الأرجح الفريق الإسرائيلي الذي خسر أمام غريمه 5- 2. فقد حمل مشجعو الفريق الاسكتلندي الأعلام الفلسطينية بكثافة فضلاً عن بعض اليافطات المؤيدة للقضية الفلسطينية.

ومن المعروف دعم مشجعي سيلتيك بشكل كبير للقضية الفلسطينية في مواجهة الاحتلال الاسرائيلي، إذ إنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها رفع أعلام فلسطين من قبل جمهور الفريق.



