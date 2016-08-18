شاهد أغرب لمسات رومانسية للموت بخيال فنانة يابانية

لم تثر المصورة الفوتوغرافية اليابانية إيزومي ميازاكي فقط إعجاب آلاف متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي، لاسيما على موقع "تمبلر"، وإنما أثارت إعجاب فنانين آخرين في نفس مجالها بسبب أعمالها غير الاعتيادية والاستثنائية.

ولفتت ميازاكي مؤخرا إعجاب زوار معرضها في غاليري وايلد بروجيكت في لوكسمبورغ، بسبب غرابة خيالها التصويري الفوتوغرافي الذي تضع عليه لمسة فوتوشوب لا تخلو من الغرابة بسبب خيالها الذي تجمع فيه بحرفية بين القسوة والروعة والطرافة، فمن رؤوس مقطعة ودماء وأحشاء أسماك إلى ورود وأزياء وموضة ولمسات رومانسية حانية وطريفة.

كما تتميز أعمال ميازاكي، خريجة جامعة طوكيو، موساشينو للفنون، بأسلوبها السينمائي المفعم بالدراما، إذ تحرص على تنسيق موقع تصويرها قبل التقاط الصور، مركزة على الإضاءة والألوان والظلال تماماً كما قد يكون الحال في موقع تصوير فيلم ما.

وبدأ حب ميازاكي للأشياء الغريبة منذ صغرها، كونها كانت الطفلة الوحيدة في العائلة، ما دفعها للاستفراد بمخيلتها واستكشاف عالم خيالي سوريالي آخر يتميز بروحه الفكاهية والمشوهة معا،ً وذلك وفق ما نشرت قصتها شبكة "سي إن إن" الإخبارية.

واستطاعت الشابة اليابانية من خلال عدسة كاميرا والدتها "البنتاكس" الفضية، سلوك طريق وعر وغريب يصعب على غيرها رؤيته وتفسير دروبه عبر صور فنية أعجبت الآلاف.