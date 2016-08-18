صربيا تحتجز أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي بشهر واحد

قال متحدث باسم الجيش الصربي إن صربيا احتجزت خلال شهر واحد أكثر من 3000 مهاجر غير شرعي بعد دخولهم البلاد، وهو ما يشير إلى أن كثيرين ما زالوا يحاولون العبور إلى الاتحاد الأوروبي عبر دول البلقان على الرغم من إغلاق الحدود.

وعبر مئات الآلاف من المهاجرين حدود دول البلقان العام الماضي، لكن شُددت الإجراءات في فبراير/شباط لوقف التدفق الكبير. ويلجأ المهاجرون في الوقت الحالي لمهربين لتوصيلهم إلى الاتحاد الأوروبي.

ومع استمرار تدفق موجات صغيرة من المهاجرين وأغلبهم من مناطق حروب أو دول فقيرة في آسيا والشرق الأوسط، قررت صربيا في 16 يوليو/تموز تشكيل دوريات مشتركة من الجيش والشرطة لاعتراض المهاجرين.

وقال يوفان كريفوكابيتش، المتحدث باسم وزارة الدفاع في بيان، إنه "منذ 22 يوليو/تموز رصدت القوة المشتركة للجيش الصربي ولوزارة الداخلية 3112 شخصا يحاولون عبور حدود الدولة بشكل غير قانوني".

وألقي القبض على شخصين في جنوب صربيا الليلة الماضية أثناء محاولتهما تهريب 30 مهاجرا عبر الحدود.

وتتقطع السبل بأغلب المهاجرين بعد دخولهم صربيا بسبب قرار اتخذته المجر جارتها الشمالية/ وهي عضو في الاتحاد الأوروبي في يونيو/حزيران بتقليل عدد الأشخاص الذين يسمح لهم بعبور الحدود يوميا إلى 30.

ووفقا لمفوضية اللاجئين الصربية يعيش نحو أربعة آلاف مهاجر في البلاد، ويقيم ثلاثة أرباعهم في مراكز للاجئين تديرها الحكومة.

ويقيم الباقون إما في المتنزهات العامة في بلغراد أو ينتظرون السماح لهم بالعبور إلى الاتحاد الأوروبي في مخيمات عند معبري هورجوس وكيليبيا الحدوديين مع المجر.

ودخل أكثر من 100 ألف شخص صربيا في طريقهم إلى دول الاتحاد الأوروبي هذا العام. ومر أكثر من 650 ألف شخص عبر صربيا العام الماضي.

ووصل أكثر من مليون شخص تركوا بلادهم بسبب الحروب والفقر في الشرق الأوسط وإفريقيا ومناطق أخرى إلى الاتحاد الأوروبي العام الماضي، وطلبت الغالبية العظمى منهم اللجوء إلى ألمانيا.

وساهمت اتفاقية أبرمها الاتحاد الأوروبي مع تركيا في مارس/آذار في وقف تدفق المهاجرين عبر البحر انطلاقا من تركيا، لكن استمر تدفق المهاجرين من طرق أخرى أهمها السفر بالبحر إلى إيطاليا انطلاقا من ليبيا.

ويعيش نحو 200 ألف شخص في مراكز للاجئين في إيطاليا واليونان وليس بوسعهم الاتجاه شمالا بسبب إغلاق الحدود وخفت الاهتمام الإعلامي بهم على عكس العام الماضي.