صورة لإخافة من يهاب اللغة العربية!

انتشرت هذه الصورة التي قد لا يرى فيها الناظر أي غريب سوى حس عال بالفكاهة، سريعاً الأربعاء على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلى الرغم من بساطتها إلا أنها تشير وإن بطريقة مضخمة إلى ارتفاع منسوب "الذعر" من "الغريب" كل غريب سواء أكان لاجئاً أو مجرد مقيم أو الاسلاموفوبيا في أوروبا.

وتظهر الصورة رجلاً يستقل المترو في أحد شوارع برلين، ويحمل حقيبة كتف بسيطة كتب عليها باللغة العربية قاصداً استفزاز المتطرفين على ما يبدو، ما يلي: "لا يوجد أي هدف لهذا النص سوى نشر الرعب في نفوس من يهاب اللغة العربية"، في إشارة إلى ارتفاع نسبة العداء للعرب في ألمانيا، أو مجرد الخوف بعد موجة الهجرة واللجوء العالية التي شهدتها البلاد على مدى السنوات الخمس الماضية.