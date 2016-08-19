أب عراقي يعذب ابنه حتى الموت إرضاء لزوجته الثانية

ألقت مفارز مركز شرطة قضاء #الفاو في #العراق القبض على شاب متهم بتعذيب ولده البالغ من العمر 11 عاما حتى فارق الحياة إرضاء لزوجته الثانية.

وأشار بيان لقيادة شرطة #البصرة إلى تمكن الأخيرة من إلقاء القبض على والد الطفل بتهمة القتل العمد، وزوجته بتهمة التحريض على القتل وفق المادة 405 من قانون العقوبات العراقي، فيما سيتم إحالتهما إلى المحكمة المختصة بعد أن يتم إكمال جوانب التحقيق.

وأشار مصدر إلى أن الأب القاتل قام بضرب ابنه وحجزه في صالة البيت بدون أي جهاز تبريد، وحرمه من الطعام لمدة خمسة أيام حتى فارق الحياة. وأوضح أن والدة الطفل توفيت وهو بعمر سنتين، فتكفلت به جدته، إلا أن والده قام بأخذه منها لتقوم زوجته الثانية بتعذيبه وحرمانه من الطعام وتحريض الأب عليه للتخلص منه.