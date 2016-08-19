إمام فلورنسا يرد على حملة البوركيني بصور لراهبات بالبحر

أثار إمام فلورنسا عزالدين الزير، اليوم الجمعة، جدلاً بعد أن نشر على حسابه على "فيسبوك" صورة لمجموعة من الراهبات على شاطئ البحر بلباسهن الديني وهن مغطيات الرأس، رداً على الحملة ضد انتشار لباس البحر الإسلامي المعروف باسم الـ"بوركيني".

وفي أوج الجدل القائم في فرنسا حول السماح أو عدم السماح بارتداء الـ"بوركيني" الذي وصل إلى إيطاليا، نشر إمام فلورنسا من دون تعليق صورة لثماني راهبات وهن يلهين على أحد الشواطئ.

وتمت مشاركة الصورة أكثر من 2000 مرة قبل أن يحجب موقع "فيسبوك" صفحة الإمام إثر سلسلة من الاعتراضات من قبل المشتركين في الموقع.

واستعاد الإمام الزير صفحته بعد ساعات قليلة وأوضح أنه أراد من نشر هذه الصورة بلا تعليق "الرد على الذين يقولون إن قيمنا الغربية تختلف في طريقة اللباس وتغطية الجسد".

وتابع الإمام في حديث مع شبكة التلفزيون الإيطالية "سكاي تي جي 24": "أردت أن أقول إن بعض القيم الغربية تأتي من المسيحية (...) وإن الجذور المسيحية تعود أيضاً إلى أشخاص كانوا يغطون أجسادهم بشكل كامل تقريباً".

وتابع الإمام الزير الذي يترأس اتحاد الهيئات الإسلامية في إيطاليا أنه أراد أيضاً من نشر هذه الصورة الدفع باتجاه "جدل إيجابي"، موضحاً أنه تلقى الكثير من التعليقات المرحبة من قبل "الكثير من المسيحيين".

وبعد إثارة الجدل في فرنسا حول ارتداء البوركيني اعتبر وزير الداخلية الإيطالي أنه من غير المناسب لا بل من الخطورة منع الـ"بوركيني"، أي لباس المسلمات المتدينات الذي يغطي كامل الجسد والرأس على البحر.