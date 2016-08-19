السجن 18 عاما لنجم كرة القدم الأميركية بتهمة الاغتصاب

قضت محكمة اتحادية على لاعب كرة القدم الأميركي السابق دارين شاربر بالسجن 18 عاماً، الخميس، في قضية تتصل باتهامه بتخدير واغتصاب نساء في أربع ولايات خلال عمله في التحليل الرياضي.

كان شاربر الذي اعتزل احتراف كرة القدم الأمريكية في 2011 بعدما ساعد في قيادة فريقه "نيو أورليانز سينتس" للفوز بالدوري الأميركي أقر بذنبه أمام محكمة اتحادية في لويزيانا في مايو 2015 بدس مواد مخدرة لثلاث نساء دون علمهن واغتصابهن.

وأقر بذنبه أيضاً أو لم يطعن في اتهامات العام الماضي بالاغتصاب أو محاولة الاغتصاب تشمل تسع نساء في أريزونا وكاليفورنيا ونيفادا.

وقال شاربر في المحكمة الاتحادية في نيو أورليانز وهو يبكي: "أود أن أعتذر أول مرة للمدعين في هذه القضية عن الإيقاع بهم ضحايا. لم يكونوا ليستحقوا ذلك أو أن يكونوا جزءا من هذا القرار الشائن الذي يقع كله على عاتقي".

وقضت القاضية جين ميلازو بسجنه 220 شهرا تليها ثلاث سنوات من الإفراج الخاضع للمراقبة.

ولعب شاربر في دوري كرة القدم الأميركي 14 عاما ثم تعاقد على التحليل الرياضي مع شبكة "إن.إف.إل" عندما بدأت نساء في الادعاء بتعرضهن للاغتصاب على يديه.