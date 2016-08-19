الطبخ يفتح باب الشهرة لشباب من البحرين

شق شبان بحرينيون طريقهم في وظائف مرغمين عليها ربما، ولكنهم سرعان ما استدركوا أنفسهم واختاروا #فن_الطبخ ليحولوه من حاجة ملحة إلى هواية فتحت لهم آفاق النجاح والشهرة.

كانوا شبانا يفضلون إعداد أطباقهم بأنفسهم في منازلهم، لكنهم أبوا إلا أن يتشاركوها مع الآخرين ففتحوا مشاريع صغيرة تطورت إلى أعمال تجارية واسعة.

وأصبح هؤلاء الموهوبون يؤثرون في مجال وجبات #الطعام في #البحرين ، مجتذبين عشاقا من جميع أنحاء البلاد.

فالمطبخ الذي يحمل اسم #إن_كيو هو من بنات أفكار #نادر_قناطي الذي ترك القطاع المالي لمتابعة شغفه بـ #الطبخ . وبعد السفر في أنحاء العالم للاطلاع وصقل مهاراته في مدرسة آلان دوكاس للطهي في باريس فتح المصرفي السابق مطعمه الأول بنكهات متوسطية.

وأوضح قناطي أن الفكرة أتته "لأن البحرين جزيرة ونحن أثرياء بالطعام البحري في كل مكان. وفكرت في غذاء البحر المتوسط، خصوصا المطبخ الإسباني حيث لدينا نقص في المطاعم الإسبانية".

ومنذ افتتاحه يجتذب #مطبخ "إن كيو" الرواد من جميع أنحاء البحرين بما في ذلك المشاهير.

أما الزوجان محمد وعائشة العريفي فاستهوتهما رائحة الطبخ الآسيوية وتركا وظيفتيهما بدوام كامل لكي يتفرغا للمشروع الجديد، وهو مطعم #مطبخ_بوسي في منطقة الرفاع الغربي وسط البحرين.

وعن هذا المشروع قالا: "بدأنا لأول مرة "مطبخ بوسي" في عام 2012، وكان عبارة عن كشك صغير في العدلية في سوق 338. كنا نطبخ بالمنزل في مطبخنا الصغير المجهّز بموقد وفرن كهربائيين صغيرين، وبعد ذلك أصبح نشاطا كبيرا".

فاز مطبخ "بوسي" بعدة جوائز في مهرجانات طعام دولية، ويقصده الزبائن من مختلف أنحاء البلاد لتناول وجباته بمختلف النكهات وعلى الطريقة الآسيوية.