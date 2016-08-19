رولاند ووالدها.. سعادة "النجاح" تهزم حواجز الاحتلال

ينطلق قطار المعاناة من بلدة برقة شمال مدينة نابلس باتجاه العاصمة الأردنية عمان، في رحلة شقاء يومية لرولاند حجة التي تحزم عزيمتها لتهزم إعاقتها التي يقاسمها والدها السبعيني أبولاني معاناتها بسبب العجز الكامل في نصف جسمها.

تبدأ رحلة معاناة رولاند ووالدها كل يوم عندما تصل سيارة الأجرة التي تقلهما إلى مدينة أريحا في الأغوار، وتبدأ إجراءات السفر من النقطة الفلسطينية، مرورا بالنقطة الإسرائيلية، وصولا إلى النقطة الأردنية، والنقطة هنا لا تعني حركة فوق حرف، إنها حرقة لكل مسافر طبيعي، فما بالك إذا كان المسافر رولاند.

ويحمل أبولاني ابنته البالغة من العمر 22 عاما كلما عجزت عربتها المهترئة عن التحرك أثناء التفتيش عند الإسرائيليين، أو أثناء استقلال حافلات كبيرة غير مؤهلة لنقل ذوي الاحتياجات الخاصة، وبين هذا وذلك درجة حرارة ورطوبة عالية في أخفض منطقة على الكرة الأرضية.

الساعة الآن العاشرة ليلا، وصلنا إلى النقطة الحدودية مع الأردن التي لا تبعد عن نقطة انطلاقنا من أريحا سوى كيلومترين، استغرقنا عبورها أكثر من 6 ساعات، كانت بالنسبة لرولاند ووالدها 60 ساعة أو أكثر.

بعد منتصف الليل انتهى بنا المطاف في أحد فنادق عمان، حيث تبرع صحافي زميل لنا بتغطية تكاليف الإقامة في الفندق لرولاند وشقيقتها ووالدها، مرت الليلة كما لم تمر ليالي اثنين وعشرين عاما مضت، فمع ساعات صباح يوم الخميس رولاند على موعد مع منحى قد يقودها إلى حياة أقل قسوة وحركة أقل صعوبة.

وأعدت قناة "العربية" قبل أسبوع تقريرا مصورا عن رحلة الدراسة في جامعة النجاح، فهشام حجة، والد رولاند، يحملها يوميا إلى كلية الحقوق في جامعة النجاح حيث تدرس، وينتظرها في ساحة مدينة نابلس لساعات طوال حتى تنهي محاضراتها، ويعود من جديد إلى الجامعة ليحملها إلى منزله في بلدة برقة شمال المدينة.

الأمر لم يتوقف على عامي دراسة الحقوق، فأبولاني حمل رولاند منذ كان عمرها عامين إلى الحضانة، ثم إلى رياض الأطفال، ثم إلى المدرسة لاثني عشر عاما بحرِّها وبردها، وصولا إلى الثانوية العامة، حيث حصلت رولاند على معدل اثنين وتسعين بالمأئة أهلتها لدراسة الحقوق.

عرض التقرير على شاشة "العربية"، وكان بمثابة وخزة في ضمير المحسنين الذين انهالوا علينا بالأسئلة عن رولاند ووالدها، دولة خليجية رفضت الإفصاح عن نفسها، تبرعت بعربة كهربائية باهظة الثمن والهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، وبتوجيهات من العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، الذي شاهد التقرير شخصيا، تبرعت بسيارة تلائم وضع رولاند الصحي، وبتحمل تكاليف تعليمها القيادة.

الرحلة إلى عمان كانت لاستلام الهديتين، وللتعرف عن قرب على رولاند التي فضحتها ابتساماتها التي عبرت عن سعادة لا توصف، ولا أخفي سرا إذا قلت إن فرحتي المهنية والإنسانية فاقت فرحة عائلة أبولاني.

رولاند انطلقت براءتها في عبقرية تعبيرها عن فرحها وشكرها لمن ساعدوها، وقالت إنها تشكر جلالة الملك عبدالله الثاني والهيئة الخيرية الهاشمية، واستدركت قائلة هذا هو الوضع الطبيعي في العلاقة بيننا، فالفلسطينيون والأردنيون شعب واحد.

أبولاني طالما ردد أثناء الرحلة عبارة يقف عندها المستمع مقزما لعظمة الرسالة فيها، فقد قال "لا يمكنني أن أصنع لها قدمين، ولا أستطيع علاجها كي تمشي كبقية الناس، لكنني أستطيع تعليمها، وسأبقى أدرسها حتى تحصل على أعلى الشهادات، فهي هدية السماء إلي، وعطاء من رب العالمين، وعلي أن أرعاها وأحافظ عليها وأخدمها ما حييت".

عبارة تحرك الدموع قبل المشاعر، بما فيها من عظمة الأبوة وقداسة الرسالة وثقل الحمل وشدة الصبر وقوة العزيمة والإصرار. تنظر إلى شيب رأسه فتدرك ماذا مر على هذا الشعر الأبيض بهذه النصاعة.

قالت لي رولاند إن أبي شخص عظيم، ربما لو ولدت لأب غيره لتركني أعيش بدون تعليم كحال آلاف الأطفال الذين يولدون مع إعاقة بهذه الشدة.