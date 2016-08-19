عقدة نفسية تدفع شاباً باكستانياً لطعن 17 امرأة

طعن شاب باكستاني في بضعة أشهر 17 امرأة في شوارع مدينة روالبيندي وتسبب بمقتل إحداهن، انتقاما من زوجة أبيه القاسية، بحسب ما أعلنت الشرطة الجمعة.

ويدعى هذا الشاب محمد علي وهو في الثانية والعشرين من عمره، وكان يهاجم #النساء عشوائيا في شوارع المدينة منذ كانون الثاني/يناير، إلى أن أوقف أخيرا، بحسب ما أعلن المسؤول في الشرطة مالك ذو الفقار حسين لوكالة فرانس برس.

وبحسب المسؤول الأمني، فإن الشاب ردد عبارة "أكره #النساء، أردت أن أنتقم".

وأقر بأنه طعن 17 امرأة بسكين #مطبخ، من بينهن ممرضة قضت في الأيام الماضية، بحسب #المصدر.

وقال محمد علي إن والدته توفيت وهو صغير، فتزوج والده امرأة أساءت معاملته، ولذا أراد الانتقام من النساء.

وقد أوقف الشاب على ذمة #التحقيق بتهمة القتل والشروع في #القتل، وهو كان يستهدف النساء دون تمييز في السن في #مدينة روالبيندي المجاورة لإسلام أباد.