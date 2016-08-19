مهمة أميركية خارج جدران "الفضاء"

يبدأ رائدان أميركيان مقيمان في #محطة_الفضاء_الدولية في مدار الأرض الجمعة مهمة خارج جدران المحطة لوضع منصة التحام للمركبات الأميركية التي ستبدأ في السنوات القليلة المقبلة نقل الرواد من المحطة وإليها.

وسيخرج الرائدان جيف وليامز وكايت روبنز من المحطة التي تدور حول #الأرض على ارتفاع نحو 400 ألف متر، عند الساعة 12,05 ت.غ، في مهمة هدفها تثبيت المنصة "هارموني"، وهي منصة طولها متر و60 سنتيمترا، وعرضها متر واحد، صنعتها شركة #بوينغ ونقلت إلى المحطة الشهر الماضي على متن مركبة شحن غير مأهولة "دراغون".

وكان مقرراً وصول نموذج من هذه المنصة العام الماضي، لكن الصاروخ #فالكون_9 الذي كان يحملها تحطم بعيد إقلاعه من الارض، وذلك في حزيران/يونيو من العام 2015.

وستكون المحطة المدارية على موعد مع منصة ثانية مماثلة في العام 2018.

وهذا النوع من المنصات، وهو على شكل حلقات كبيرة، سيشكل مكان التحام المركبات المأهولة التي تنتجها الشركات الفضائية الأميركية الخاصة.

وهذه المهمة خارج جدران المحطة هي الرابعة من نوعها لجيف وليامز البالغ من العمر 58 عاماً، والأولى لكايت روبينز البالغة 37 عاماً.

ويتوقع أن تستمر المهمة ست ساعات ونصف الساعة.