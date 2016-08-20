بالصور.. شبيه زعيم كوريا يثير الذعر بين مشجعي ريو

تسبب رجل يدعى "هوارد" يشبه زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ مساء أمس الذعر بين مشجعي دورة #الألعاب_الأولمبية ريو 2016 حيث فوجئ الحضور به يلوح بالعلم الكوري أثناء جلوسه لتشجيع منتخب بلاده.

وما أثار الاستغراب هو محاولة "هوارد" تقليد الزعيم الكوري لدرجة اختلاط الأمر على المشجعين حيث كان يرتدي ملابسه وتصفيفة شعره مما دفع وسائل الإعلام العالمية إجراء مقابلات صحفية معه.

وكانت #كوريا_الشمالية قد صادرت من رياضيها المشاركين في الأولمبياد هواتفهم الذكية التي يتم منحها للرياضيين من قبل اللجنة المنظمة لمنعهم من محاولات الاتصال بالعالم الخارجي.

كما تم حظر قيام رياضيي كوريا الشمالية بزيارة #المعالم_السياحية في #البرازيل أو الاختلاط مع غيرهم من #الرياضيين المشاركين في الأولمبياد.