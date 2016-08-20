بالفيديو.. شرطي يبتلع "رشوته"

ابتلع شرطي من #البيرو ضُبط بـ #الجرم_المشهود وهو يتقاضى #رشوة ، الورقة النقدية المعنية لإخفاء الدليل فيما حاول زملاؤه منعه عن ذلك.

وجرت الوقائع في مركز للشرطة في #بيورا في شمال دولة البيرو الواقعة في #أميركا_الجنوبية.

وكان الشرطي #خافيير_ميهاهوانكا قد تلقى للتو ورقة نقدية من فئة 100 سول (حوالي 29 دولارا أميركياً) من سائق دراجة نارية مصادرة بسبب عدم توافر الأوراق القانونية.

وفي مقابل هذا المبلغ، كانت الدراجة ستُعاد إلى صاحبها من دون دفع الغرامة. إلا أن الشرطي كان يجهل أن زملاءه المكلفين بمكافحة #الفساد وأحد المدعين العامين كانوا يصورونه.

وبعدما ضُبط بالجرم المشهود حاول الشرطي الفرار ركضا قبل أن يلحق به زملاؤه.

وأظهرت المشاهد التي بثها التلفزيون والمواقع الالكترونية الإخبارية ، أحدهم يحاول تثبيت الشرطي لجعله يبصق الورقة النقدية التي ابتلعها من دون أن ينجح في ذلك.

وقد أحيل على القضاء على ما ذكرت وسائل الإعلام المحلية.

ووعدت حكومة رئيس البلاد الجديد بيدرو بابلو كوزينسكي بمكافحة الفساد واصلاح الشرطة.