بالفيديو.. غضب التمساح من السائح فالتهم إصبع المدرب

لم يتوقع السائح أن تنتهي تلك اللحظة المثيرة، التي جلس فيها فوق ظهر التمساح، نهاية مأساوية بهذا الشكل.. فكل ما أراده السائح المغامر هو التقاط مقطع فيديو مثير مع التمساح، الذي بلغ طوله 6 أقدام، لكي يتشاركه مع أصدقائه.

فقد وقف المدرب ومرافقته، بإحدى حدائق الحيوانات بولاية كولورادو الأميركية، وهما يساعدان السائح ويشرحان له كيف يمكنه الجلوس على ظهر التمساح والإمساك بوجهه جيداً بيديه. إلا أنه من الواضح أن التمساح لم يعجبه الأمر، وبدأ يقاوم فألقى بالسائح من على ظهره والتهم إصبع المدرب، الذي سُمع صوت صراخه في نهاية مقطع الفيديو.

وبحسب ما ورد في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فقد تمكن الأطباء من إصلاح ما أفسده التمساح، حيث تمكنوا من إسعافه وإعادة الإصبع المقطوع إلى مكانه بالجراحة.

وقد لاقى مقطع الفيديو انتشاراً كبيراً عند مشاركته على مواقع التواصل الاجتماعي.