بالفيديو والصور.. زواج جماعي في سجن كولومبي

شهد #سجن #فياهيرموسا في #كولمبيا أمس الجمعة زواجاً جماعياً شمل 17 سجيناً قرروا الاقتران بحبيباتهم رغم وجودهم وراء القضبان.

وقد دخلت النساء اللواتي ارتدين فساتين بيضاء قصيرة وطويلة إلى هذا السجن الواقع في #كالي ثالث مدن #كولمبيا برفقة أقاربهن الذين شهدوا على هذا #الزواج الخارج عن المألوف.

ومن بين الأزواج الجدد اوسكار ايفان هيناو (39 عاما) وماغدا غونزاليس (31 عاما) وكانا قررا الزواج في نيسان/إبريل قبل أن يتم توقيف هيناو بتهمة "محاولة ابتزاز" عندما كان يحاول إيجاد المال للـ #عرس .

وعندما سنحت فرصة المشاركة في الزواج الجماعي لم يترددا. وهو يأمل الآن أن يخفض القضاء عقوبته بالسجن سنة ونصف السنة، إلى الإقامة الجبرية ليتمكن من العيش بجوار عائلته.

وقالت ماغدا غونزاليس لوكالة "فرانس برس" إنها تنتظر زوجها بفارغ الصبر في المنزل، مضيفةً أنه من الصعب العودة إلى المنزل من دون زوجها.

وبعد المراسم الدينية، تناول الأزواج الجدد الطعام وقطعوا قالب الحلوى التقليدي.