رسالة اعتناق محمد علي الإسلام معروضة للبيع

تُطرح تذكارات خاصة بالملاكم العالمي #محمد_علي للبيع في مزاد في أيلول/سبتمبر من بينها حزام بطولة مجلس الملاكمة العالمي في الوزن الثقيل الذي حصل عليه عام 1974 ورسالة بخط يده عن اعتناقه الإسلام في أكبر عملية بيع لتذكارات الملاكم العالمي منذ وفاته في حزيران/يونيو.

وقالت صالة هيريتج للمزادات الجمعة، إن المزاد سيضم السروال الذي ارتداه علي في فوزه على جورج فوريمان في زائير عام 1974.

وسيضم أيضا المزاد الذي سيقام في العاشر من أيلول/سبتمبر 79 قطعة، من بينها القفازان اللذان ارتداهما سوني ليستون عندما خسر لقبه أمام علي في 1964.

وأضافت الصالة التي مقرها في #دالاس أن من المتوقع أن تباع رسالة علي عام 1964 لمجلة لايف والتي تحدث فيها عن اعتناقه #الإسلام وتغيير اسمه الذي كان يحمله منذ ميلاده كاسيو كلاي بأكثر من 100 ألف دولار.

وقالت هيريتج إن من المتوقع أن يباع سروال علي بمبلغ 150 ألف دولار، كما قُدر ثمن بيع قفازي سوني ليستون بنحو 100 ألف دولار.

وأضافت أن معظم الأشياء التي ستُعرض في المزاد جاءت من هواة جمع تذكارات وليس من أسرة علي التي تمتلك عدداً من التذكارات المهمة.

وتوفي علي في الرابع من حزيران/يونيو عن 74 عاما بعد صراع طويل مع مرض #الشلل الرعاشي.