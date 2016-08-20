سويدي قتله سكينه وهو يثقب إطارات

قتل رجل في السويد كان يثقب إطارات سيارات عندما انفجر أحدها وارتد السكين عليه فأرداه.

وعثر أحد المارة على الضحية الخمسيني وهو يسبح في بركة دماء، الأحد الماضي، في حي نيناشامن السكني قرب استوكهولم.

وأعلن المسعفون في المكان وفاته التي أتت نتيجة نزيف ناجم عن إصابة بسكين.

ولاحظ المحققون أن عدة إطارت ثقبت في محيط المكان ومالت أولاً إلى فرضية جريمة القتل، لكنهم خلصوا فيما بعد إلى أن الوفاة نجمت عن حادث، استناداً إلى نتائج التشريح.

وأوضح الناطق باسم الشرطة مانيه جونسون للتلفزيون العام "اس في تي"، "انفجر أحد الإطارات وقذف السكين باتجاه جسم الرجل وأصاب أحد أعضائه الحيوية متسبباً بنزيف".