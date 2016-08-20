شاهد أغرب احتفال بالذهبية في أولمبياد ريو

خلافاً للاحتفال التقليدي بالفوز بالذهبية في #أولمبياد_ريو بعناق الفائز مدربه مثلاً، احتفلت مصارعة يابانية بإلقاء مدربها أرضاً أكثر من مرة داخل الحلبة.

وبدا مدرب المصارعة اليابانية ريساكو كاواي، عن فئة نساء وزن 63 كلغم، مقبلاً عليها مستعداً لعناقها لكنها قابلته بأن حملته وألقته أرضاً، مكررة العملية مرتين قبل أن تحمله على كتفيها وتطوف به حلبة النزال.

وبعد أن تغلبت كاواي على ماريا ممشوق من #روسيا البيضاء ليل الخميس بتوقيت البرازيل وتصافحت المتنافستان، جرى ذلك الاحتفال الغريب الذي تبث "العربية.نت" فيديو له، وتظهر فيه اليابانية، وعمرها 21 عاماً، في منتهى السعادة، على ما رد في موقع "إندبندنت" البريطاني.