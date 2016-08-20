فرنسي خنق طفله وزوجته لخلاف عائلي

أوقفت #الشرطة_الألمانية الخميس رجلاً فرنسياً متهماً بخنق زوجته السابقة وابنهما ذي الأعوام السبعة، بحسب ما أعلنت السلطات.

ويبلغ الرجل من العمر 49 عاماً، ولم تكشف هويته بعد، وهو موقوف الآن بتهمة القتل العمد، ويخضع للتحقيقات في النيابة العامة في اوغسبورغ في مقاطعة #بافاريا جنوب ألمانيا.

وبحسب وسائل الإعلام المحلية، فإن الرجل أقر بأنه ارتكب الجريمتين إثر مشادة مع زوجته البالغة 36 عاماً.

وكان الزوجان التقيا قبل عشر سنوات في جنوب #فرنسا وارتبطا، ثم انفصلا، فانتقلت السيدة إلى جنوب ألمانيا للعيش هناك مع ابنها.

وهما بقيا على اتصال طول هذه المدة، وفي مطلع الشهر الحالي سافر إلى الجنوب الألماني لزيارتها وولدهما، بحسب وسائل الإعلام المحلية.