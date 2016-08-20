مذيعة أميركية "امتطت" العدّاء بولت.. فاتُهِمت بالعنصرية

أثارت المذيعة الأميركية الشهيرة #ايلين_ديجينيرس الجدل عبر نشرها صورة مركّبة عبر حسابها على موقع "تويتر" تظهرها وهي تمتطي ظهر العدّاء الجمايكي النجم #اوساين_بولت الذي بات موضوع الساعة بعد تحطيمه الأرقام القياسية في #أولمبياد_ريو .

وقد اتهم بعض النشطاء على مواقع التواصل المذيعة #ديجينيرس بالعنصرية، إلا أنها ردّت مؤكدة أنها تعي حجم #العنصرية في المجتمع الأميركي، وأن هذا الأمر بعيد كل البعد عن طريقة تفكيرها.

وفي الصورة المركبة، استخدمت المذيعة صورة شهيرة لبولت من هذا #الأولمبياد بدا فيها يبتسم وهو يسابق في التصفيات المؤهلة لسباق الـ100 متر، والذي فاز فيه #بولت طبعاً. وقد انتشرت هذه الصورة الفريدة على مواقع التواصل، وركّب الكثيرون منها صوراً أخرى لإيصال رسائل مضحكة.

وراكبة هذه الموجة، نشرت المذيعة الاثنين الماضي نسختها من الصورة حيث امتطت ظهر العدّاء وعلّقت عليها كاتبة: "من الآن فصاعداً، هذه وسيلتي لقضاء حاجاتي" (وهي عبارة في الإنجليزية تُستخدم فيها كلمة "ركض أو "جري").

ولكن الكثيرين انتقدوا الصورة حيث إنها تظهر "امرأة بيضاء تركب ظهر رجل أسود"، إلا أن آخرين همّوا للدفاع عن المذيعة، مشيرين إلى أن بولت نفسه أعاد تغريد الصورة.