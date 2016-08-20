مهاجر عراقي يبرع في رياضة ركوب الثيران بأستراليا

بعد أن هاجرت أسرته من مدينة الناصرية العراقية في أعقاب الحرب عام 2003 إلى أستراليا، يشارك العراقي حيدر #الحسناوي في رياضة الروديو ركوب الثيران في بلدة ماونت ايسا بولاية كوينزلاند في #أستراليا وقد أظهر حيدر مهارة لفتت إليه الأنظار في هذه الرياضة التي تشتهر بها المنطقة.

ويقول حيدر الحسناوي "ليس هناك شعور أفضل من أن تكون على ظهر ثور، إنه اندفاع هائل للأدرينالين، فهي لحظات عصيبة ".

ويضيف الحسناوي "إن نجاته وأسرته في حرب عام ألفين وثلاثة في #مدينة الناصرية العراقية أعطاه حافزا ليشق طريقه في الحياة بكل #نجاح وثبات ويشبه المخاطرة بركوب الثيران بنفس مخاطر الحرب".

كما يقول "يمكن للثور أن يقتلك كما يفعل الطلق الناري، وعليك أن تركز عيونك على الثور وتذهب أينما ذهب كي تحافظ على حياتك".

ويأمل الحسناوي أن تساعد مشاركته في تغيير الصورة النمطية السلبية عن #المسلمين في المنطقة، ويقول إن ذلك هو #المكافأة الحقيقية له.

ويقول ستيف هيلتون، منظم مسابقات رعاة البقر "هناك نحو 650 يتنافسون على جوائز قيمتها أكثر من 230 ألف دولار أسترالي ".