بالصور.. افتتاح أطول وأعلى جسر زجاجي للمشاة في العالم

افتتح أطول وأعلى جسر زجاجي للمشاة في العالم السبت للعامة في منطقة زانغجيانجي الجبلية الخلابة في وسط الصين المعروفة بأنها شكلت مصدر إلهام لإنجاز فيلم "أفاتار" الأميركي الشهير.

هذا الجسر الذي يمتد على 430 مترا والمعلق على ارتفاع 300 متر، مشيد بين قمتين في هذا المتنزه الطبيعي الواقع في مقاطعة هونان.

ويمكن لهذا الجسر البالغ عرضه 6 أمتار والمكون من 99 كتلة زجاجية شفافة، استقبال800 شخص في وقت واحد، بحسب المسؤول عن المنطقة السياحية في زانغجيانجي في تصريحات اوردتها وكالة انباء الصين الجديدة.

ويتيح هذا الصرح الجديد للسياح التمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة للمنطقة الصخرية المحيطة بالجسر، فضلا عن نشاطات أخرى كالقفز بالحبال المطاطية والانزلاق بالحبل.

ويسمح لثمانية آلاف شخص فقط بالعبور على هذا الجسر يوميا، وفق وكالة أنباء الصين الجديدة، كما يتعين على السياح حجز بطاقة في اليوم الذي يسبق زيارتهم الموقع.

ويبلغ ثمن البطاقة (20 دولارا).

كذلك أشارت الوكالة الى منع استخدام "آلات التصوير وعصا الصور الذاتية (السيلفي)" على الجسر، تفاديا لسقوط أي قطع قد تضر بهيكلية الموقع، كما يمنع عبور الأشخاص الذين ينتعلون أحذية مع كعوب عالية.