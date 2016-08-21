سخروا من بدلة رئيس وزراء الهند فدخلت غينيس

دخلت بدلة ارتداها رئيس الوزراء الهندي، ناريندرا مودي، كتاب غينيس للأرقام القياسية، حيث تم بيعها بمبلغ قياسي بعدما اكتسبت شهرة عالمية وأثارت موجة كبيرة من السخرية.

وبيعت بدلة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بقيمة (642 ألف دولار)، وهو مبلغ قياسي، ما جعلها تدخل كتاب غينيس للأرقام القياسية، وذلك لما اكتسحته من شهرة عندما ارتداها مودي عام 2015 وقد كتب عليها اسمه مرات عدة، ما أثار تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي يناير من العام 2015، زار الرئيس الأميركي باراك أوباما الهند، والتقاه مودي مرتديا بدلة كتب اسمه عليها مرات عدة. وأثار ذلك تعليقات ساخرة على مواقع التواصل الاجتماعي جعلت لهذه البدلة شهرة كبيرة.

بعد ذلك بيعت البدلة بمبلغ 43 مليونا و131 ألفا و311 روبية (642 ألف دولار)، ما أتاح لها دخول كتاب الأرقام القياسية العالمية.

وجاء في بيان صادر عن غينيس أن "أغلى بدلة في العالم بيعت في مزاد علني مقابل 43131311 روبية في غوجارات في الهند في 20 فبراير 2015".

وذكر موقع غينيس أن عائدات المزاد ذهبت إلى مشروع "نامامي غانج فوند" المعني بتنظيف نهر الغانج الذي يقدسه الهندوس والذي يعاني من تلوث كبير.