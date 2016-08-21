قصة "صورة" جمعت السيسي وأبطال مصر بالأولمبياد

"صورة" جمعت الثلاثة، الذين حصلوا على ميداليات برونزية لمصر في دورة الألعاب الأولمبية بالبرازيل بالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، فتحت أبواب الاستفهام والتعجب والدهشة، خاصة أن تلك الصورة "القدرية" التقطت في يناير الماضي على مسرح دار الأوبرا المصرية، ليفوز الثلاثي "فقط" في الأولمبياد بميداليات لمصر.

الصورة مع الرئيس المصري علقت في أذهان الثلاثي سارة سمير ومحمد إيهاب وهداية ملاك، الذين رفعوا اسم مصر عالياً في الأولمبياد وحققوا ثلاث ميداليات برونزية، في رفع الأثقال والتايكوندو وجاءت هداية ملاك كأول امرأة عربية تقف على منصة التتويج في لعبة التايكوندو بعد فوزها على بطلة بلجيكا.

وعقب فوز الثلاثي، هنأ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، البطلة هداية ملاك وسارة سمير ومحمد إيهاب بتتويجهم بثلاث ميداليات برونزية لمصر في رفع الأثقال والتايكوندو في دورة ألعاب ريو دي جانيرو 2016.

وقال السيسي على صفحته بـفيسبوك: "أتوجه بكل التقدير والاعتزاز لشابات وشباب مصر الأبطال المحققين الميداليات في دورة الألعاب الأوليمبية.. لقد كان يقيني في قدراتهم غير محدود، وثقتي في عزيمتهم مطلقة.. وكانوا على قدر المسؤولية الوطنية.. سعيد باختياري للبطلة سارة سمير، والبطلة هداية ملاك، والبطل محمد إيهاب ليكونوا بجواري أثناء إطلاق عام الشباب المصري في يناير الماضي".