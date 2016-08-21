نيويورك تُسقط اختبار الإنجليزية عن سائقي سيارات الأجرة

لن يكون لزاماً على #سائقي سيارات الأجرة في مدينة #نيويورك الأميركية التحدث بالإنجليزية بعد الآن.

وجاء هذا التغيير نتيجة قانون جديد وقع عليه رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلازيو في أبريل، وبدأ سريانه الجمعة، مستبعدا امتحان إجادة اللغة الإنجليزية بالنسبة لسائقي سيارات الأجرة.

وقال موقع لمجلس مدينة نيويورك على الإنترنت إن هذا أحدث تغييرا كبيرا بالنسبة لسائقي السيارات الأجرة في الوقت الذي يحاول فيه صناع السياسة والمنظمون تكييف شروط المدينة مع التغيرات السكانية والتكنولوجية.

ووضع القانون #رخصة واحدة لكل سيارات الأجرة والسيارات التي يتم التعاقد على استئجارها واستبعد اختبار إجادة اللغة الانجليزية.

ووصف المجلس هذا الشرط بأنه "عائق كبير أمام دخول سيارات أجرة مجال القيادة".

وأفاد تقرير للجنة سيارات الأجرة والليموزين عام 2016 أنه يوجد في نيويورك نحو 144 ألف سائق سيارة أجرة بمختلف أشكالها. وأكثر من 90 في المئة من هؤلاء السائقين مولودون خارج الولايات المتحدة.