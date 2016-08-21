هاشتاغ "المشروبات الغازية أهلكتنا" يتفاعل عربياً

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي هاشتاغ #المشروبات_الغازية_اهلكتنا، حيث لقي تفاعلا لافتا من مغردي دول عربية وخليجية. واختلف المغردون على موقع "تويتر" بين مؤيد ومعارض حول سلبيات وإيجابيات المشروبات الغازية. وفي السعودية، بلغ معدل الإنفاق اليومي للمشروبات الغازية قرابة 11 مليون ريال، أي حوالي 4 مليارات ريال سنوياً.

وتشير الإحصاءات التي نشرها مجلس حماية المنافسة منذ نحو 6 سنوات إلى أن السعودية تعتبر من أعلى الدول استهلاكاً للمشروبات الغازية على مستوى الشرق الأوسط، بواقع استهلاك يصل إلى حدود 5 مليارات عبوة في السنة.

لكن هل حدثت نفسك يوماً ماذا تفعل علبة #مشروبات_غازية لجسمك في أول ساعة بعد شربها؟

وبحسب الدراسات التي تم نشرها، عندما تتناول علبة مشروبات غازية يدخل إلى جسمك خلال 10 دقائق 10 ملاعق من #السكر دفعة واحدة، أو ما يعادل المدخول اليومي للجسم من السكر بأكمله، ما يضر بالنظام الغذائي الصحي. وبعد 20 دقيقة، يتسبب ارتفاع نسبة السكر إلى زيادة إنتاج الأنسولين بالجسم، ويبذل الكبد قصارى جهده لتحويل السكر الذي يقع في متناول سيطرته إلى دهون.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل "البريطانية، استنادا إلى نتائج دراسة أجريت عام 2010، إلى أن المشروبات الغازية تقضي سنويا على حياة 200 ألف شخص، حيث اتضح أن سبب موت 133 ألف منهم كان مرض السكري، و44 ألف أمراض #القلب و6 آلاف بسبب #السرطان، وذلك نتيجة الإكثار من تناول المشروبات الغازية المحتوية على نسبة مرتفعة من السكر.

واستنادا إلى نتائج هذه الدراسات، فرض العديد من البلدان الأوروبية ضرائب إضافية على شراء المشروبات الغازية، بهدف تخفيض معدل استهلاكها، فهل سيكون ذلك سبباً في فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة في دول الخليج والسعودية بشكل خاص؟

في تصريحات خلال العام الحالي، قال وكيل وزارة الصحة المساعد للرعاية الصحية الأولية بالسعودية، الدكتور هشام بن إبراهيم الخشان، إن فرض رسوم على المشروبات الغازية والطاقة هو أحد برامج التحول الوطني، وأنه من أهم المرتكزات التي تساعد على محاكمة ومراقبة ومتابعة أعمال الغذاء في المملكة.

وذكرت مصادر صحافية خلال يناير الماضي أن دول مجلس التعاون الخليجي اتفقت على فرض ضريبة انتقائية بشكل موحد تشمل المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، لكنها لم تحدد تاريخاً لصدروها أو نسبة الضريبة التي سيتم فرضها.

وفيما يلي 5 أسباب تدفعك للامتناع عن تناول المشروبات الغازية بكثرة:

أولاً: تؤدي المشروبات الغازية إلى خفض مستويات الكالسيوم وارتفاع مستوى الفوسفات في دمك. وهذا يسحب الكالسيوم من العظام ويؤدي إلى تكون عظام فقيرة، خاصة عند الأطفال. ويمكن أن يؤدي هذا لاحقاً إلى هشاشة العظام، أو عظام هشة وضعيفة.

ثانيا: يمكن أن تجعلك المشروبات الغازية العادية أو الخالية من السكر عرضة أكثر لخطر مشكلات الأوعية الدموية. وإذا شربت المشروبات الغازية الخالية من السكر يومياً تصبح عرضة لخطر مشكلات الأوعية الدموية بنسبة 61% أكثر من الذين لا يشربونها.

ثالثاً: شرب علبة مشروب غازي واحدة يومياً يعرضك لخطر الإصابة بأمراض القلب، فهي تزيد الدهون في منطقة البطن ومستوى الكولسترول في جسمك.

رابعاً: علب المشروبات الغازية مغطاة بمادة تسبب اختلال الغدد الصماء، وهي مادة ثنائي الفينول التي ترتبط بأمراض كثيرة مثل القلب والسمنة فضلا عن مشكلات الإنجاب.

خامساً: تحتوي المشروبات الغازية على مستويات عالية من حمض الفوسفوريك الذي يُضعف ويدمر أسنانك، حيث تشبه حموضة الكولا مادة الخل، كما يتسبب السكر في إفساد طبقة المينا التي تغطي وتحمي الأسنان.