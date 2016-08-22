شاهد.. الشرطي الذي ابتلع 40 سكيناً

ذُهل أطباء لنتيجة فحوصات بالموجات فوق الصوتية كشفت كتلا صلبة معدنية بمعدة مريض، لتكون الدهشة أكبر حينما تبين أنها مجموعة سكاكين.

ونجح فريق من الأطباء والجراحين بإخراج نحو 40 سكيناً من معدة رجل يعمل شرطياً في مدينة أمريتسار شمال الهند. وكان الشرطي سورجيت سينغ دخل المستشفى وهو يشكو من آلام حادة في معدته وفقدان في الشهية٬ وعند الفحص كشف الأطباء بالموجات فوق الصوتية كتلا صلبة معدنية في معدته٬ ليتضح فيما بعد بأنها مجموعة من السكاكين.

وبحسب الأطباء فإن العملية التي استغرقت 5 ساعات نجحت والشرطي بحالة جيدة. وقال الجراح جيتيندرا مالهوترا إن سينغ يعاني من اضطراب نفسي يجعله يقوم بابتلاع السكاكين٬ بدوره أوضح سينغ بأن عادة ابتلاع السكاكين ظهرت لديه أثناء تعافيه من حادث سير.