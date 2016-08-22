اعتقال الكاهن "مغتصب الأطفال" في بريطانيا

ألقت الشرطة البريطانية القبض، الأحد، على كاهن بريطاني متهم بممارسة اعتداءات جنسية ضد أطفال في مطار لوتن اللندني، بعد 5 سنوات من فراره.

وقالت الشرطة في بيان إن لورنس سوبر اعتقل، الأحد 21 أغسطس/آب 2016، بعيد وصوله إلى بريطانيا قادما من كوسوفو.

وأودع سوبر (72 عاماً) السجن في لندن، ويواجه تسع تهم عبارة عن جرائم اعتداء جنسي ارتكبت بين عامين 1972 و1986.

وينهي هذا الاعتقال معركة قانونية طويلة بين بريطانيا وكوسوفو، حيث اعتقل سوبر في مايو/أيار بناءً على مذكرة اعتقال أوروبية صادرة من بريطانيا.

وقالت الشرطة في كوسوفو إنه كان يعرف في ذلك الوقت باسم "الأب لورنس"، وقال إن اسمه الكامل أندرو شارلز كينغستون سوبر.

ورفضت محكمة في كوسوفو بداية الشهر الحالي للمرة الثانية تسليم الكاهن الكاثوليكي، قائلة إنه لا يمكن تسليمه بسبب مرور فترة التقادم القانونية للجرائم المتهم بها.