لماذا ارتدى رئيس وزراء اليابان زي "سوبر ماريو" في ريو؟

تفاجأ الحضور ومتابعو الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية ريو 2016 بظهور رئيس الوزراء الياباني شينزوا آبي في زي "سوبر ماريو".

ومع اقتراب الحفل الختامي الذي أقيم أمس من نهايته٬ تسلمت محافظة طوكيو رسمياً العلم الأولمبي٬ لتمثل نهاية دورة الألعاب الأولمبية 2016.

وخرج آبي في الحفل من أنبوب أخضر عملاق مرتدياً ملابس شخصية لعبة الفيديو الشهيرة "سوبر ماريو" من أجل الترويج لدورة الألعاب الأولمبية القادمة التي ستقام في طوكيو 2020.

وأظهر فيديو "طوكيو 2020 " الذي عرض على الجماهير في ريو " ماريو" يجري بحماس حول طوكيو، ثم يقفز في أنبوبه الأخضر الشهير.

وتعد سوبر ماريو من سلسلة ألعاب فيديو من إنتاج نينتندو عام 1985، ومن تصميم الياباني شيغيرو مياموتو، الشخصية الأساسية لماريو، وسجلت لعبة سوبر ماريو رقما قياسيا في موسوعة غينيس باعتبارها الأكثر مبيعا في التاريخ.

وماريو مصور قصير جدا، بزيه الأزرق والأحمر الشهير وقبعته الحمراء، وهو سباك إيطالي يعيش في "مملكة الفطر"، ويشتهر بإحباط خطط الشر في اللعبة، ويعتبر من أكثر الشخصيات المعروفة عالميا.