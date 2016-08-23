أضخم لؤلؤة أخفاها مكتشفها وهو لا يعرف قيمتها

لؤلؤة عملاقة وزنها 34 كلغم قد تكون الأكبر في العالم، عثر عليها صياد قبالة بالاوان بالفلبين قبل 10 سنين، غير مدرك قيمتها الحقيقية.

والرجل، الذي نشرت عنه صحيفة "ديلي ميل" دون أن تذكر اسمه، لم يكن يعرف قيمة الجوهرة الثمينة، التي تبلغ قيمتها حوالي 100 مليون دولار، إلا أنه احتفظ بها في كوخه الخشبي.

لكن النار أجبرت الصياد على ترك بيته، وانكشف ما لديه عندما وقع في يد مسؤول سياحي أكد أن الجوهرة من صدفة عملاقة.

أما الصياد فقد اكتشف الجوهرة الثمينة حينما علقت مرساته فسبح وأخرجها وأخرج معها ما لا نظير له معروفاً حتى الآن.