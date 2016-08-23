أفغاني يجتاز 400 كيلومتر معلقا تحت شاحنة في إيطاليا

اجتاز شاب أفغاني مسافة 400 كيلومتر على طريق إيطالي سريع مربوطا بأحزمة تحت شاحنة قبل اكتشاف أمره في منطقة فروزينوني (وسط)، على ما أعلنت الشرطة الإيطالية الثلاثاء.

وذكرت الشرطة أن الشاب العشريني تعلق بمحور العجلات بالاستعانة بلجام مصنوع بطريقة بدائية من احزمة جلدية.

وقد لاحظ سائقون امرا مريبا تحت #الشاحنة على هذا الطريق الذي يربط نابولي بروما، ما سمح باكتشاف امر الشاب. ونفى سائقو الشاحنة البلغاريون علمهم بأمر هذا #الشاب المختبئ في مركبتهم وسمح لهم باستكمال الرحلة.

هذه الشاحنة التي انطلقت من #تركيا في اتجاه اسبانيا عبرت باليونان قبل الانتقال الى ايطاليا بالباخرة. وترجح #الشرطة ان يكون اللاجئ الافغاني قد نجح في التخفي عبر تعليق نفسه بالشاحنة في مرفأ برينديزي الايطالي ما يعني انه اجتاز مسافة 400 كيلومتر.

وقد تم نقل الشاب الافغاني الذي يحمل وثيقة لاجئ في مرحلة عبور من #السلطات_اليونانية، الى المستشفى بسبب وضعه الصحي المتردي جراء مشقات هذه الرحلة، قبل ايداعه مركز استقبال للمهاجرين. ونظرا لعدم رغبته في تقديم طلب لجوء في #إيطاليا، امامه مهلة سبعة أيام لمغادرة البلاد.