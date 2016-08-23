رغم الحظر.. سوق البوركيني تنتعش في فرنسا

أكدت المصممة الأسترالية، التي ابتكرت لباس البحر المخصص للمحجبات، "البوركيني"، عاهدة الزناتي، الثلاثاء، أن الجدل الناشئ عن قرار عدد من البلديات الفرنسية حظره أدى إلى زيادة كبيرة في مبيعاته.

وقالت الزناتي، التي تبلغ 48 عاماً، وتتخذ مقرا في سيدني، لوكالة فرانس برس، إن "هذا جنون. تلقينا الأحد 60 طلبية عبر الإنترنت كلها من أفراد غير مسلمين"، مشيرة إلى تلقي 10 إلى 12 طلبية في العادة أيام الآحاد.

كما أكدت تلقي رسائل دعم كثيرة منذ قرار بلديات عدة على الساحل الفرنسي منع هذا الزي على الشواطئ.

وذكرت الزناتي، اللبنانية الأصل، أنها صممت البوركيني قبل 10 سنوات في سيدني كوسيلة اندماج تجيز للمحجبات الاستمتاع بالشاطئ، لافتة إلى أن "عدداً كبيراً من اللواتي راسلنني من المصابات بسرطان الثدي، وأوضحن أنهن لطالما بحثن عن لباس مشابه".

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، منتصف الأسبوع، عن دعم قرار رؤساء البلديات، وأغلبهم من اليمين، الذين اتخذوا قرار الحظر.