شاهد روسية رشيقة تتحدى الموت من أجل أخطر صور سيلفي

قررت الروسية، أنجيلا نيكولا، التي لم يتجاوز عمرها 23 عاماً أن تتحدى الموت وتفعل شيئاً جديداً في حياتها، ولكنه شيء يمكن أن يكلفها حياتها، حيث قامت بالتقاط عدد من صور "السيلفي" في أماكن خطيرة وبحركات بهلوانية ورشيقة أدهشت العالم.

ونشرت وسائل الإعلام العالمية، نقلا عن صفحتها الخاصة على "إنستغرام" التي يتابعها عليها عدد كبير مجموعة من الصور الشيقة للروسية نيكولا أثناء التقاطها، وهي في وضعيات مرعبة بأماكن خطيرة للغاية.

ويشمل ألبوم الجمال والرعب الذي قدمته أنجيلا في اليوم الذي يحتفل فيه العالم بالذكرى 177 للتصوير الفوتوغرافي صوراً لها من أعلى أسطح المنازل والجسور وناطحات السحاب من ارتفاعات يتجاوز طولها مئات الأقدام.

وعلى مدار أسابيع اختارت أنجيلا التي تعمل عارضة أزياء في روسيا أماكن صورها في سواء في موطنها بموسكو، أو هونغ كونغ أو الصين تحت شعار رفعته لحياتها بعنوان "حرية بلا حدود".