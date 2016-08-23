شاهد DNA.. إيران لروسيا:" أودي وشي من الناس فين!"

يتناول الاعلامي اللبناني نديم قطيش في حلقة الاثنين من البرنامج السياسي الساخر DNA قاعدة همدان في إيران و"الاحتفالية" التي واكبت الاعلان عن استخدامها من قبل الروس على خط اعلام "محور المقاومة"، إلا أن المفاجاة الصدمة أتت اليوم الاثنين باعلان إيران انتهاء العسل الإيراني الروسي وعدم فتح قاعدة همدان لطائرات موسكو.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة #الحدث وقناة #المستقبل اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويُعرض البرنامج على "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.



