شاهد DNA.. عاصفة همدان تهز محور إيران

يواصل الإعلامي اللبناني، نديم قطيش، في حلقة الثلاثاء من البرنامج السياسي الساخر DNA تناوله لموضوع قاعدة همدان في إيران، والجدل الذي واكب الإعلان عن استخدامها من قبل الروس في ضرب أهداف داخل سوريا، مسلطاً الضوء على أن طهران عاتبت موسكو على كشف استخدام الأخيرة لقاعدتها الجوية في ضرب سوريا، فما كان من موسكو إلا أن أعلنت توقف طلعاتها الجوية من القاعدة الإيرانية.

يذكر أن البرنامج يبث بشكل مشترك بين قناة #الحدث وقناة #المستقبل اللبنانية، حيث تعرضه "الحدث" قبل نصف ساعة من ظهوره اليومي على "المستقبل".

ويُعرض البرنامج على قناة "الحدث" من الاثنين إلى الجمعة، في تمام الساعة 04:50 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 07:50 مساء بتوقيت السعودية.