لماذا جلس زعيم حزب العمال على أرضية القطار؟

قال زعيم حزب العمال البريطاني إنه أجبر الأسبوع الماضي على الجلوس على الأرض داخل قطار مكتظ بالركاب، إلا أن شركة فيرجين التي سافر معها أكدت الثلاثاء داعمة أقوالها بالصور أن الأماكن كانت متاحة في القطار.

ونشر زعيم حزب العمال شريط فيديو يظهر فيه وهو يجلس على الأرض داخل قطار كان يقوم برحلة بين #لندن ونيوكاسل في شمال إنجلترا موضحاً أن "هذه مشكلة يعاني منها كل يوم العديد من الركاب".

لكن شركة "فيرجين تراينز" ردت عليه الثلاثاء عبر نشر مقطع فيديو مأخوذ من كاميرات المراقبة داخل القطار تبدو فيه مقاعد فارغة في القطار الذي استقله كوربن.

والمعروف أن #كوربن يدعو إلى تأميم قطاع السكك الحديد.

وسرعان ما انهالت الانتقادات عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي واطلق وسم #تراين_غيت على غرار ووترغيت.

وقالت شركة فيرجين في بيان "لقد مر كوربن مع فريقه على مقاعد فارغة وغير محجوزة إلا أنهم فضلوا التوجه إلى آخر القطار حيث افترشوا الأرض وباشروا التصوير".

ورد فريق زعيم حزب العمال على شركة السكك الحديد مؤكداً أن كوربن لم يعثر على أي مقعد فارغ.

وأضاف البيان الصادر عن مكتب كوربن "خلال الرحلة شغرت بعض المقاعد بعد أن انتقلت عائلة إلى مقاعد الدرجة الأولى".

وندد البيان بـ"رحلات القطارات الغالية الثمن والدائمة الاكتظاظ".

وكان كوربن متوجهاً إلى نيوكاسل للمشاركة في مناظرة مع منافسه في #حزب_العمال أوين سميث الذي يسعى لانتزاع زعامة الحزب منه.

وباشر أعضاء حزب العمال الاثنين انتخاب زعيمهم الجديد على أن تصدر النتائج في الرابع والعشرين من أيلول/سبتمبر.