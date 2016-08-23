ياباني يقتل ابنه طعناً بسكين بسبب تقصيره الدراسي

قتل ياباني ابنه البالغ 12 سنة طعنا بسبب استيائه من تلكؤ الطفل في واجبه الدراسي تحضيرا لامتحان دخول مدرسة خاصة، حسب ما أفادت وسائل إعلامية الثلاثاء.

وقد أبلغ كينغو ساتاكي البالغ 48 عاما وهو والد الفتى، الشرطة أنه تشاجر مع ابنه بسبب عدم تحضيره لامتحان الدخول إلى مدرسة خاصة، وفق ما أفادت قناة "ان اتش كاي" العامة.

وتشهد مباريات الدخول إلى أفضل المدارس في اليابان تنافسا كبيرا، كما يرتدي النجاح فيها أهمية مصيرية بنظر الأهالي إذ ينسب لها دور أساسي في تحديد مستقبل أطفالهم.

وأوضحت شرطة منطقة ايتشي في مدينة ناغويا وسط اليابان لوكالة فرانس برس أن الطفل واسمه ريوتا أدخل الى المستشفى الأحد بعد تعرضه للطعن لكن سرعان ما توفي بسبب النزيف الحاد.

وأوضح متحدث باسم الشرطة أن "الوالد طعن طفله في الصدر بسكين مطبخ"، من دون إعطاء تفاصيل إضافية.

ولفت إلى أن الوالد أوقف بعد تلقي الشرطة اتصالا من عاملين في المستشفى. وقال المتحدث إن ساتاكي أبلغ الشرطة بأنه طعن ابنه "عن طريق الخطأ".