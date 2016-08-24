بالصور.. كي يوفر 9 دقائق فقط صنع طائرته الخاصة

رأى فرانتسيك هادرافا أن الذهاب لعمله بالسيارة في 14 دقيقة وقت طويل جدا، لذلك قام ببناء طائرة يمكنها اختصار الوقت للنصف.

وهادرافا صانع مفاتيح يبلغ من العمر 45 عاماً من قرية زديكوف الواقعة في جنوب غرب جمهورية التشكيك، وتطلب الأمر منه عامين تقريبا من وقت فراغه لبناء طائرته فامبيرا، وهي طائرة خفيفة جدا اعتمدت على تصميم أميركي لطائرات خفيفة تُسمى ميني-ماكس.

وقال هادرافا إن لهذه الطائرة قمرة قيادة مفتوحة ومروحة دافعة تعمل بمحرك ثلاثة سلندر من صنع شركة فيرنر التشيكية، وتبلغ أقصى سرعة لها 146 كيلومترا في الساعة. وأضاف أن الطائرة تكلفت نحو 3700 يورو (4200 دولار).

وفي ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، ذهب هادرافا إلى مصنعه بالطائرة التي هبطت في مرج على الجانب الآخر من الطريق من المصنع، وتعين عليه بعد ذلك دفع الطائرة عبر الطريق المؤدي إلى الحدود الألمانية إلى ساحة انتظار للسيارات خارج المصنع.

وقال "المسافة بالسيارة تستغرق ما بين 12 و14 دقيقة تقريبا. بالطائرة تستغرق ما بين أربع وخمس دقائق تقريبا إذا طارت بشكل مباشر، ولكني أسلك طريقا غير مباشر حتى لا أزعج الناس في وقت مبكر من الصباح، ولذلك يستغرق الوقت سبع دقائق تقريبا".