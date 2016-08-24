ترقية بطريق إلى رتبة بريجادير في حديقة حيوانات إدنبره

في حفل خاص وقف جنود من حرس ملك النرويج يرتدون زيهم الرسمي بانتظار أن يستعرضهم.. طائر بطريق.

وجرى تكريم السير نيلز أولاف - وهو بطريق ملكي مقيم في حديقة حيوانات إدنبره - بمنحه رتبة بريجادير أثناء موكب في المتنزه الاسكتلندي. والبطريق هو تميمة حرس ملك النرويج وحصل على لقب فارس في 2008.

وتحت سماء ملبدة بالغيوم شق السير نيلز أولاف طريقه ببطء على ممشى البطريق بحديقة الحيوانات وأنهى جولة تفتيشه بالصياح وحكة في رأسه. ثم وضع أحد حراس الحديقة رتبة بريجادير على جناحه.

وتعود الصلة البطريقية بين حديقة حيوانات إدنبره والنرويج إلى عام 1914 عندما قدمت أسرة نرويجية مجموعة من البطاريق الملكية للحديقة.