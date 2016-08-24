رئيسة وزراء النرويج تطارد البوكيمون خلال زيارة رسمية

انتهزت رئيسة وزراء #النرويج #إرنا_سولبرغ المعروفة بشغفها بـ #الألعاب_الإلكترونية زيارة رسمية لـ #براتيسلافا لتجوب في شوارع وسط المدينة التاريخي بحثا عن شخصيات #بوكيمون.

واستفادت رئيسة الوزراء من استراحة بين اجتماعي عمل لتمارس لعبة "بوكيمون" في الشارع مزودة بهاتفها الخلوي وبرفقة حراس الأمن ومسؤولين رفيعي المستوى.

وأوضحت #سولبرغ البالغة من العمر 55 عاما لمحطة "تي. في. 2" أن الهدف من هذه الجولة لم يكن مطاردة شخصيات "بوكيمون" تحديدا بل إفراخ البيوض وهو أمر يتطلب، بحسب شروط هذه اللعبة، قطع مسافة 10 كيلومترات في بعض الأحيان.

وقد سبق لرئيسة الوزراء المعروفة بشغفها بلعبة #كاندي_كراش أن أقرت الأسبوع الماضي بأنها خاضت غمار لعبة "بوكيمون" بعدما كانت قد أكدت سابقا أنها لم تجرب بعد هذا التطبيق.

وصرحت لصحيفة "أفتنبوستن" أن شقيقتها الأصغر سنا منها واجهتها بهذا التحدي بعد العثور على شخصيات "بوكيمون" على شرفتها.

وتتولى #سلوفاكيا حاليا الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي الذي لا تنتمي إليه النرويج لكنها تقيم شراكة وطيدة مع أعضائه. وتزور سولبرغ براتيسلافا في إطار المفاوضات بشأن انسحاب بريطانيا من المنظومة الأوروبية.