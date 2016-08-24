زنزانات سجن عسكري تتحول لغرف فندق في سلوفينيا

يقدم #فندق في #سلوفينيا لنزلائه عرضا خارجا عن المألوف، وهو الإقامة ليس في غرفة فارهة تتوافر فيها كل مقومات #الراحة، بل في #زنزانة ضيقة في #سجن عسكري قديم.

وتجذب الإقامة #وراء_القضبان في هذه الزنزانات الصغيرة ذات الحمامات المشتركة في #ليوبليانا سياحا من مختلف أصقاع العالم.

ويقع هذا الفندق الفريد من نوعه على مقربة من وسط المدينة، وهو كان سجنا عسكريا على مدى أكثر من قرن، منذ العام 1882 وحتى استقلال سلوفينيا عن يوغسلافيا العام 1991.

ونجا السجن من الهدم بجهود جماعة من الفنانين احتلوا المبنى وأعادوا تشغيله في العام 2003 بشكل جديد.

وتقول تانيا ليبوفيتش، إحدى المسؤولين عن هذا المشروع: "الهدف هو أن نعطي بعدا جديدا لمكان كان يستخدم للاحتجاز، وتحويله إلى نقيض ذلك تماما، إلى مكان للحرية والتعارف".

ما زال الفندق يحتفظ ببعض الآثار الدالة على استخدامه السابق، لكن جدران زنزاناته صارت مزينة برسوم وتصاميم اشترك فيها فنانون محليون وأجانب.

وبخلاف ما هو عليه الحال في أي سجن في العالم، يحصل النزلاء هنا على مفاتيح زنزاناتهم، إلا أنهم لا يختارونها بل يختارها القيمون على الفندق لهم، تماما كما كان المشرفون على السجن يلزمون السجين بمكان إقامته.

ويبدو أن هذه الفكرة تجذب الكثيرين، وصار الفندق السجن محطة أساسية لدى الكثير من السياح في سلوفينيا، سواء للإقامة في إحدى زنزاناته ليلة، أو لتناول شراب بين جموع من السياح من مختلف أنحاء العالم لا يكاد المكان يخلو منهم باستمرار.

ومما يجذب السياح إلى هذا الفندق أسعاره الرخيصة، فالسرير الواحد يكلف النزيل ما بين 18 يورو إلى 33 فقط.

وتقول ليبوفيتش: "نزلاؤنا ليسوا فقط من السياح الشباب الباحثين عن فندق زهيد التكلفة، بل هم أيضا من الباحثين عن أشياء أخرى".

وتدير الفندق منظمة طالبية، جعلت منه مكانا مراعيا للبيئة.

يبدي مينياي كون البالغ من العمر 22 عاما والذي يدرس العلوم الاقتصادية سعادته للنزول في هذا الفندق بعد نصيحة من أحد الأصدقاء، ويقول "إنها فرصة جيدة أن يتمكن المرء من المجيء إلى هنا".

ويقول راسل بينيدا وهو شاب أميركي في الـ28: "إنه أمر رائع أن نمضي ليلة هنا، وأن نعلم أنه كان سجنا قديما وكيف تحول الى نزل".

وأبقى المسؤولون عن الفندق زنزانتين تحت الأرض على ما كانتا عليه في السابق، وهما زنزانتان منفردتان كانتا مخصصتين للسجناء المتمردين، إلا أن أحدا من الزوار لا يرغب في الإقامة فيهما، حيث لا ضوء ولا نافذة ولا تدفئة.

وممن قد ينجذبون إلى هذا المكان سجناء سابقون يأتون للإقامة بحرية في مكان أقاموا فيه سابقا رغما عنهم.

وتقول ليبوفيتش: "قبل ثلاث سنوات جاءنا سجين سابق.. وكانت التجربة مليئة بالمشاعر المختلفة".